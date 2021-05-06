شكرا لقرائتكم خبر عن مياه مطروح : إجراءات ميسرة لتلقى العاملين لقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وفدا من مديرية الصحة بمحافظة مطروح برئاسة الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ، والدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي، للتنسيق لإتاحة تلقي العاملين المسجلين بموقع وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا بمقر الشركة، للتيسير على العاملين وتشجيعهم.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، أن الدولة المصرية حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أن عدداً من العاملين بالشركة كانوا قد تلقوا لقاح فيروس كورونا ضمن البروتوكول والتنسيق المستمر للحفاظ على صحة العاملين بالشركة، والعمل في أجواء آمنة تزامنا مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا.