شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء تطبيقها اليوم .. 9 فئات مستثناة من قرار غلق المحال والمنشآت في التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل بدء تطبيقها اليوم .. 9 فئات مستثناة من قرار مواعيد الغلق (تعرف عليها)

يبدأ من اليوم تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بتحديد مواعيد الغلق لعدد من المحال التجارية والتي ستبدأ في الساعة الـ9 مساء، والذي كانت قد نشرت الجريدة الرسمية الفئات المستثناة من هذا القرار.

وتتمثل هذه الفئات في:

- المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترزاية.

- محال البقالة.

- البدالين التموينيين.

- محال الخضراوات الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

- الصيدليات.

- السوبر ماركت.

- أسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بها من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

- ماكينات تموين المركبات بالوقود.

- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

وكان رئيس الوزراء قال إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث ستكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.