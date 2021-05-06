شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن وقف الدورات التدريبية بمركز سقارة لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، وقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة أسبوعين على أن يتم استئناف نشاطها مرة أخرى يوم 22 مايو الجارى، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وفى سياق متصل، ذكر بيان للوزارة اليوم، أن مركز التنمية المحلية بسقارة احتفا اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإداري ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالاضافة إلى دورة إدارة المشروعات pmp والتي استمرت للأسبوع الثاني على التوالي، واستفاد من الدورات 124 متدرباً من جميع المحافظات.

وقالت الوزارة، إن الدورات تأتى في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .