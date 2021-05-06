شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: إنشاء وحدة لتصنيع وحفظ الأسماك بالتعاون مع مجلس تصدير الصويا الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء تم مناقشة إنشاء وحدتين لتدوير المياه بالمزارع السمكية بنظام ( IPRS ) بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة ومزرعة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الإتفاق على عقد ورشة عمل للعاملين بالهيئة عن أهداف ومتطلبات تجارب تدوير المياة بنظام ( IPRS).
وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أنه سيتم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال البحوث والإنتاج والطب البيطرى بالهيئة من خلال التدريب المحلى والدولى مشيراً الى أن هذه الدورات سيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم دعم الهيئة ب 500 مجلد عن تجارب (IPRS).
كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء وحدة لتصنيع وحفظ الأسماك من خلال التعاون المشترك بين هيئة الصويا الأمريكية والمركز الدولى للأسماك والهيئة العامة للثروة السمكية.
وعن تصدير الأسماك فقد تم دراسة أوجه التعاون من خلال الدعم الفنى واللوجيستى فى ملف تصدير الأسماك للإتحاد الأوروبى.