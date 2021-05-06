شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وتسكين 19 أسرة من مسار محور شينزو آبى لمدينة المحروسة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت أجهزة محافظة القاهرة 19 أسرة من مسار محور شينزو آبي ، من مدينة الأمل شرق مدينة نصر، إلى وحدات بديلة بمشروع المحروسة بالسلام، وضمن ضمن خطة ربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس و الذي يمر داخل مدينة الامل حتي طريق السويس .

وأشرف العميد أحم انور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق ، على أعمل نقل السكان وإزالة 4 عقارات بمسار المحور الجارى تنفيذه ، كما تم توفير وسائل لنقل متعلقات الأهالى لمدينة المحروسة.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.