شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة بأسيوط لتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الادارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط حملة مكبرة فى إطار الحملة القومية للازالات رقم 17، واستمراراً للتصدى للتعديات الصارخه على مجرى النيل .

أوضح بيان لقطاع حماية النيل أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة منهم 2 عبارة عن مبانى بمسطح 120 متر مربع تتضمن أحواش وغرف وتعديات من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، و 4 قرارات ردم بحجم اجمالى 100 متر مكعب، بناحيه عزبه فيومى - دير القصير - مركز القوصيه، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت اشراف مهندسى الادارة.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.