شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة بأسيوط لتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شنت الادارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط حملة مكبرة فى إطار الحملة القومية للازالات رقم 17، واستمراراً للتصدى للتعديات الصارخه على مجرى النيل .
أوضح بيان لقطاع حماية النيل أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة منهم 2 عبارة عن مبانى بمسطح 120 متر مربع تتضمن أحواش وغرف وتعديات من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، و 4 قرارات ردم بحجم اجمالى 100 متر مكعب، بناحيه عزبه فيومى - دير القصير - مركز القوصيه، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت اشراف مهندسى الادارة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.