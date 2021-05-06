شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 3 تاجرات مخدرات غسلن 25 مليون جنيه فى مجال العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لإثنين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لقيامهن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.