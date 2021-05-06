شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى حظر حركة المواطنين أو إيقاف وسائل النقل خلال الأسبوعين القادمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة صحة ما يتم تداوله من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ووفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيراً إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.