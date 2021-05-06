شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار بالمنيا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمقاهي من التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة المنيا حالة من الاستنفار والمتابعة والتشديد، بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم من التاسعة مساء.

ووجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق لمتابعة القرارات كل في نطاقه.

وواصلت فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة جولاتها لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد والعمل على تسهيل كل الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهة تداعيات الفيروس حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى.

وأكد محافظ المنيا استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.