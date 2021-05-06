شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تعلن توفير أجهزة علاجية لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبارشية طيبة (الأقصر) للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا عمانويل عياد، عن توفيرها لأجهزة لعلاج مصابي كورونا.

وأكد بيان صادر عن الإيبارشية، الخميس، أنه نظرًا للظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا، وإصابات العديد من الأشخاص، ومراعاةً للظروف الاجتماعية والمادية للأسر وفرت المطرانية عددا من أجهزة عبارة عن: (مولد أكسجين، نيبوليزر، بلص فينجر، قياس أكسجين).

ولفت البيان إلى أنه جار توزيعها في عدة مناطق متفرقة داخل نطاق الإيبارشية، وفي حالة الاحتياج تدعو المطرانية للجوء لراعي الكنيسة.

واختتم البيان دعاءه بأن يرفع الرب عن مصرنا الحبيبة والعالم أجمع هذه الغمة وأن نعيش جميعًا في أمان وطمأنينة.