شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» : حصاد 15.3 ألف فدان قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، إنه تم حصاد 15 ألفا و375 فدانا من محصول القمح في محافظة الإسكندرية منذ بدء موسم الحصاد رسميًا وحتى الآن.

وأضاف وكيل زراعة الإسكندرية أن المساحة الإجمالية المزروعة من القمح في الإسكندرية هذا العام 2021 بلغت 74 ألفا و702 فدان، موضحًا أن متوسط إنتاجية الفدان من محصول القمح هذا العام 2021، مبشرة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابع «صالح» أن تأخر حصاد القمح في الإسكندرية عن محافظات الوجه القبلي، نظرًا لكونها محافظة ذات طبيعة جغرافية خاصة نتيجة انخفاض درجات الحرارة لديها وتأخر زراعة القمح مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

وجهزت مديرية التموين صومعة برج العرب لاستقبال الأقماح المحلية وتبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المزروعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة.