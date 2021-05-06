شكرا لقرائتكم خبر عن « تموين شمال سيناء »: 75 جنيها لأسطوانة الغاز المنزلية بالعريش و80 جنيها بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، الخميس، سعر أسطوانة الغاز المنزلية في مدينتي العريش العاصمة والشيخ زويد.

وأكد علاء الدين سمري، مدير عام المديرية، أنه بناءً على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، تقرر تحديد سعر استبدال أسطوانة الغاز.

وأضاف «سمري» أن سعر أسطوانة الغاز في مدينة العريش 75 جنيهًا حتى باب المنزل، وسعر أسطوانة الغاز في مدينة الشيخ زويد 80 جنيهًا حتى باب المنزل.

يذكر أن محافظ شمال سيناء افتتح في الخامس والعشرين من أبريل الماضي محطة تعبئة الغاز بالعريش بعد تطويرها ورفع كفاءتها، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا «52 ألف أسطوانة».