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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

وشمل الاستفتاء 5 قطع ملكية نادرة للمنافسة، حيث يتم اختيار قطعة شهر مايو ليتم إعلان النتيجة في نهاية الشهر واختيار القطعة الحائزة على أعلى الأصوات ليتم عرضها للجمهور مجاناً في الشهر التالى.

وشملت القطع المتنافسة علبة مستديرة من الذهب والبلاتين والعقيق، مرصعة بالماس، يتوسط غطائها صورة بالمينا الملونة للملكة فريدة، وعلبة بيضاوية من الذهب المغطى بالمينا الملونة، يتخللها نقوش بالحفر، مرصعة بالماس، تحمل اسم الملكة فريدة يعلوه التاج، فيما جاءت القطعة الثالثة عبارة عن علبة نشوق بيضاوية من الذهب والفضة مموهة بالمينا الزرقاء، عليها حليات مرصعة بالماس، تحمل في وسط الغطاء اسم محمد على باشا.

وجاء القطعة الرابعة عبارة عن علبة أسطوانية من الذهب، محلاة بالمينا البيضاء، يتوسط الغطاء قطعة عملة نمساوية ذهبية إطارها مرصع بالماس، من مقتنيات الأميرة فوزية، وعلبة نشوف بيضاوية من الذهب، مزينة بتابلوهات زهور وآلات موسيقية بالمينا الملونة، من مقتنيات إلهامي حسين باشا.

مقتنيات الأميرتين فوزية وفريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)

مقتنيات الأميرتين فوزية وفريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)

مقتنيات الأميرتين فوزية وفريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)