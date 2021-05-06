شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم شمال سيناء يعتمد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2021/2020.

وأكد رضوان أن الامتحانات ستعقد في جميع مدارس المحافظة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل وحتي الخميس الموافق العاشر من يونيو المقبل.

أضاف رضوان أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي، يتم تسليمها للطلبة يوم السبت الموافق الخامس من يونيو المقبل، على أن يقوم الطالب بالإجابة عنها في المنزل وتسليمها للجنة يوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو المقبل.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى أن الإملاء يخصص لها 20 دقيقة في الوقت الكلي لزمن إجابة مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ في التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين باستثناء مادة اللغة العربية، مدتها ساعتان ونصف.