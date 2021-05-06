شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطى هذا الرقم لأول مرة».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 6 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الخميس، 6 مايو 2021، ارتفاعا ملحوظا بعد الانخفاض الذي بدأ فيه نهاية تعاملات الثلاثاء، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في بداية التعاملات ارتفاعا بمقدار 8 جنيهات منذ صباح الأمس ليتخطى لأول مرة منذ فترة طويلة سعر 790 جنيه .

كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا أيضا سواء فى التعاملات الفورية أو العقود الآجلة، حيث حققت الأوقية «الأونصة» ارتفاعا بمقدار 16 دولارات تقريبا فى التعاملات الفورية ، وتخطت لأول مرة منذ ثلاث شهور حاجز 1790 دولار للأوقية ، كما حققت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو ارتفاعا بنسبة 0.24% وذلك بسبب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الخميس 6 مايو،790.56 جنيه، وكان فى بداية التعاملات الاربعاء، 782.62 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم الخميس 1,793.35 $ ، وكانت فى بداية التعاملات الأربعاء، 1،777.70 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية التعاملات اليوم الخميس 6 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح الأربعاء 5 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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