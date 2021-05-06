شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي في الجريدة الرسمية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، 6 قرارات جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل في اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.

كما تضمنت القرارات عزل وإحالة ونقل عدد من العاملين في القضاء لوظائف إدارية.. وللإطلاع على نص القرارات:

الجريدة الرسمية 6-5-2021