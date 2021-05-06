شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 6 مايو 2021 إلى الثلاثاء 11 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:-

- الخميس 6 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 7 مايو:

اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم السبت 8 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- يوم الأحد 9 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- يوم الاثنين 10 مايو:

اعتبارا من الاثنين انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.