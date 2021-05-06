شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استخدام الطالب للمصادر الرقمية بامتحان الثانوية لن يسبب له مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن استعانة طالب الثانوية العامة بالمصادر الرقمية على التابلت أثناء أداء امتحانات نهاية العام لن يسبب للطالب أى ضرر تقنى وتكنولوجى كخروجه من نظام وسيستم الامتحان قبل انتهاء وقت الامتحان المحدد للإجابة عن الأسئلة، بل سيكون أداء الطالب للامتحان بشكل آمن تماما.

وكان، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له، أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل، موضحًا أن طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والإعادة يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.