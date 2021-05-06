شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إنهاء إجراءات مصرى يطلب عودته لأرض الوطن من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان: أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، فى القنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة مواطن مصري بمساعدته في إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلي أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التي تم تجميد طلبه بسببها .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان، أن وزير القوي العاملة وجه علي الفور مكتب التمثيل العمالي بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي من المملكة ، وذلك بعد أن رصد المكتب فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة في عودته إلى أرض الوطن، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالى بجدة لحل هذه الشكوي، حيث تبين أن المواطن المصري المذكور تقدم بطلب خروج نهائي وتم تحويل طلبه من جده للرياض نظرا لتبعيته إلى مكتب عمل الرياض، ونظرا لعدم استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية تم تجميد الطلب ، وعلى الفور قام مكتب التمثيل العمالي بالتوجه لمكتب عمل الرياض وتم إنهاء إجراءات الخروج النهائي له بعد توقيعه على المخالصة وإرسالها بالإيميل من مكتب التمثيل العمالي بجدة، وتم حصول المواطن المصري أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي وتم إبلاغه بها.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة على رعايتهم للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.