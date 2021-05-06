شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له، أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل، موضحًا أن طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والإعادة يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.