شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير قاعات الأفراح ونشاطات الأندية الرياضية بعد قرارات رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، والتى يرصدها الخليج 365 كالتالى: -

1- الأندية الرياضية والاجتماعية وما يقع داخلها من مطاعم ومنشآت وصالات ألعاب رياضية (چيم) يطبق عليها القرار وتُغلق في التاسعة مساءً.

2- حظر إقامة أية أنشطة تتضمن تجمعات كبيرة أو احتفالات داخل الأندية.

3- قاعات الأفراح الموجودة في أماكن مفتوحة متاح إقامة حفلات الزفاف بها بعدد لا يتجاوز 300 مدعو فقط على أن ينتهى الفرح وتُغلق القاعة في التاسعة مساءً.

4- القاعات المغلقة التي لها سقف يسرى عليها القرار السابق باستمرار غلقها وعدم إقامة أي أفراح في أماكن مغلقة.