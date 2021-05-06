شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحميل صاحب عمل 250 ألف جنيه تكاليف علاج مصرى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة فى القنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحمل صاحب عمل مرتب عامل مصري كاملا خلال فترة علاجة في أثناء وجودة في إجازة بالقاهرة وبحد أدني سنة كاملة دون اللجوء إلي الإجراءات القانونية ، وذلك بسداد ما قيمته 250 ألف جنيه مع تعهده بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءة .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوي المواطن "مصطفي .م .أ" ، حيث تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لأنهاء خلافة مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية ، شارحا أنه أصيب في أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه .

ولفت عزت عمران إلي أنه تدخل علي الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وأسفر ذلك عن اتفاق وحل ودي أن يتحمل صاحب العمل مرتب العامل كاملا خلال فترة علاجة وبحد أدني سنة كاملة دون اللجوء الي الإجراءات القانونية ، ووافق صاحب العمل وقام بسداد مبلغ 12100 يورو نقدا عن طريق تحويل بنكي، فضلا عن شيك بمبلغ 1012 يورو آجل، ليكون إجمالي ما حصل عليه العامل ماقيمته 250 ألف جنيه مصري تقريبا ، مؤكدا علي تعهد صاحب العمل بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءة.