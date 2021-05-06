شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان مايو التجريبى لمن لديه تابلت من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء فى مدارس خاصة أو حكومية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون فى شهر مايو الجارى وينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، موضحا أننا سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، موضحا أن الامتحان فى مايو هو استرشادى.

ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 مايو اختبار مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية ويوم الثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

وكانت الوزارة قررت استمرار العام الدراسى الجارى لطلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء السنة الدراسية لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الصف الثالث الإعدادى.