شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة الدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوى جميع الطلاب مساواة بالأعوام الماضية فى هذه الأم، موضحة أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزت التابلت مثل المنازل والباقين للإعادة من العام الماضى يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل.

وأوضح الوزير إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد العيد بأيام خاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات بشكل إلكترونى وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وشدد وزارة التربية والتعليم، على عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، موضحة أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.