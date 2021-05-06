مجلس جامعة القاهرة يناقش إجراءات مواجهة الموجة الجديدة من كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، والإجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا بما يضمن سلامة جميع منسوبي الجامعة ودعم جهود الدولة في مواجهتها، إلى جانب استعراض موقف المشروعات والإنشاءات التي تنفذها الجامعة، وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الثالث.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ومنذ توليه قيادتها، تواصل بخطوات متسارعة ومدروسة، استكمال دور الآباء المؤسسين في تجديد الفكر الديني ونشر قيم العقلانية النقدية ومساندة الدولة الوطنية في جميع عمليات التجديد على المستوى الفكري والديني والتنموي من أجل نهضة شاملة ومستدامة، والسير قدمًا نحو تأسيس خطاب ديني جديد يقوم على ترسيخ الثوابت وتجديد المتغيرات والتمييز بين المقدس والبشري.

واستعرض المجلس مظاهر النجاح في التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ وأكد الدكتور محمد الخشت قطع مرحلة ملموسة في التحول إلى عصر جامعات الجيل الرابع بعد بدء الدراسة في كلية النانو التكنولوجي كأول كلية في الشرق الأوسط، وادخال برنامج الذكاء الاصطناعي وتحويل كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ووجه الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، والاعتماد على منصة الجامعة التعليمية Smart CU والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على اتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات أو أنشطة جماعية مثل الإفطار الجماعي، ومنع أية تجمعات، وذلك حفاظًا على سلامة منتسبي المجتمع الجامعي من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بدء توريد أثاث الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر طبقًا للطابع المعماري العريق لجامعة القاهرة الأم، واستكمال بناء الطابقين الثاني والثالث بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بالشيخ زايد طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، وتجديد ورفع كفاءة المبنى الأثري لكلية الآداب والحفاظ على طابعه التاريخي بعد سنوات طويلة من عدم التطوير.

وأشاد مجلس الجامعة، بالتجديد السنوي لشهادة "الأيزو 9001: 2015" في مجال نظم الإدارة وجودة التعليم على مستوى الجامعات المصرية، مما يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة منذ أربع سنوات نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري.

كما أشاد المجلس بعمليات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها بالتعاون مع التنظيم والادارة، واستحداث إدارات جديدة لـ "الموارد البشرية" و "المراجعة والحوكمة" و "التحول الرقمي" بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية.