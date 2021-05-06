"بعد تداوله على فيس بوك".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بموقف الحلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك حول وقوع مشاجرة بالقاهرة الشهر الماضي والادعاء بعدم ضبط أطرافها.

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا بالواقعة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يكشف أنه من خلال الفحص تم تحديد ناشر مقطع الفيديو (عاطل)؛ وتبين حدوث مشاجرة بذات التاريخ بين شقيق ناشر الفيديو ونجله "طرف أول"، وشخصين أخرين شقيقين "طرف ثان" بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم.

وباستدعاء ناشر الفيديو وسؤاله عن سبب نشره للفيديو رغم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، قرر خوفه من قيام الطرف الثاني بالتعرض لهم مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.