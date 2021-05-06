شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار ونشاط ملحوظ للرياح بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم، طقس حار نهارًا معتدل خلال فترات الليل، كما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة على فترات متقطعة، بجانب استقرار حالة البحر الأبيض المتوسط، حيث تراوحت ارتفاع الأمواج به ما بين 1 الي 1.75 متر.

وتراوحت درجات الحرارة في شمال سيناء ما بين 17 إلى 36 درجة، حيث سجلت العريش 20 إلى 31 درجة، بينما سجلت رفح 20 إلى 30 درجة، وتراوحت درجة الحرارة في مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 إلى 36 درجة.

بدورها، واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لافتة إلى عدم تلقي الغرفة لأية إخطارات تتعلق بالظروف الجوية.