شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميًا.

وفي التقرير التالي، نرصد سعر صرف الريـال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مايو2021.

ويتضمن التقرير التالي سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021 في البنوك المصرية كالآتي:

1- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4.18

2- سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

سعر لشراء: 4.16

سعر البيع: 4.19

3 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4.19

4 - سعر الريال السعودي في بنك مصر :

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4:18

لمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية «المحدثة يوميا» لدى البنك المركزي المصري اضغط هنا.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارًا خلال الأيام الماضية بدون تغيرات ملحوظة في معدلات الأسعار مقابل الجنيه نتيجة استقرار معدلات العرض والطلب وكان في السنوات السابقة يشهد سعر الريال السعودي قفزات في أسعاره يوميًا خاصة مع اقتراب موسم عمرة رمضان وزيادة الطلب عليه ولكن في ظل الأوضاع الجديدة وانتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى تراجع رحلات العمرة وأن تتم بشروط لم تعد مناسبة للكثيرين أصبح هناك استقرار في سعر الريال السعودي رغم أن الفترة الحالية تعد أحد المواسم المهمة لزيادة الطلب عليه.