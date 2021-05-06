شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤقت في الحرارة ثم عودة للارتفاع .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 11 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 6 مايو إلى الثلاثاء 11 مايو 2021. حيث يظل ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الفترة المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

أما يوم الجمعة 7 مايو فيحدث انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة يوم الخميس ثم تنخفض الجمعة لتسجل 35 ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى لتسجل 42 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 6 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 7 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 8 مايو 2021:

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأحد 9 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 10 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 6 مايو إلى الثلاثاء 11 مايو 2021

