شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن المرحلة الثالثة لممشى أهل مصر بالقاهرة.. يضم 62 محلا و5 كافيتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد كورنيش النيل بالقاهرة تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث ظهر الكورنيش بشكل مختلف تماما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع .. ويرصد الخليج 365 أهم التفاصيل عن المرحلة الثالثة لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة.

1. المرحلة الثالثة بمشى أهل مصر تتكون من قطاعين .

2. القطاع الاول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل

3. القطاع الثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.

4. تم وضع حواجز حديدية بطول المسافات المذكورة.

5. المرحلة الأولى بها 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، .

6. المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الأولى.

7. جارى إنشاء الأعمدة الخرسانية بالمرحلة الثالثة بعد طرحها للشركات.

8. الممشى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية ويعظم الاستفادة من الكورنيش.

9. المشروع بدأ تنفيذه في سبتمبر 2019، و يضم مشروعات متنوعة.

10. يتضمن الممشى اقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع.

11. تم توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية.

12. تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر .