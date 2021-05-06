أخبار مصر

اليوم.. تطبيق القرارات الجديدة للحكومة للحد من انتشار كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تطبق اليوم الخميس، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة ، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للحد من انتشار كورونا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت قرارات اللجنة على النحو التالي:

- مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءا.

- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

- إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.

- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.

- صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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