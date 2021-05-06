حدث ليلاً| الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء.. وموعد سقوط الصاروخ الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمواجهة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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أول صور لأشرف السعد بعد وصوله مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، رجل الأعمال المصري أشرف السعد، قادما من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

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"يدمر قرية بأكملها".. رئيس البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر بمصر يوميًا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة سيمر بمصر للمرة الثانية فجر الخميس في الساعة الخامسة والنصف تحديدًا، ومن المتوقع مروره بمصر مرة واحدة يوميًا خلال الأيام المقبلة في نفس التوقيت.

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"السر في العامل".. ليلة سقوط عصابة السطو على مزرعة ماشية في الغربية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين بالسطو على مزرعة ماشية في الغربية.

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فلسطين تدعو المجتمع الدولي لإدانة جريمة قتل الطفل عودة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، لإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة (16 عاما) في قرية أودلا جنوب نابلس.

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"البنتاجون" يكشف موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض

توقعت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ الذي أطلقته محطة فضاء صينية على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت المقبل.

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الحكومة: قرارات جديدة صارمة بعد أسبوعين إذا ارتفعت إصابات كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مظاهر عدم الالتزام والتهاون من قِبل المواطنين والمطاعم والمقاهي اضطر الحكومة لاتخاذ القرارات الجديدة، بالإضافة إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا شرسة وسريعة في الانتشار.

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أخبار التعليم| ضوابط انتهاء العام الدراسي.. وامتحان مايو التجريبي لطلاب "التابلت"

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.

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شوقي: امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية الطلاب الذين تسلموا التابلت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

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لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتحصين ضد الأوبئة في كندا، مساء الأربعاء، بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص البالغ عمرهم 30 سنة فما فوق، وليست لديهم موانع صحية.

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