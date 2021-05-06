شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى طلبات عضوات النيابة الإدارية اليوم للتعيين بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مجلس الدولة، لليوم الأخير، اليوم الخميس، طلبات عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الراغبين فى تعيينهن بوظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلا من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.

وقرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، في وقت سابق، مد فترة تلقى طلبات التعيين نظرًا لصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من الخميس الماضي 29 أبريل، وحتى الإثنين الماضي 3 مايو 2021.