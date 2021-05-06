شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 أول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الصف الثالث الإعدادى تبدأ امتحاناتهم أول يونيو المقبل، حيث تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بعقد الامتحانات، واعتماد نتائج الاختبارات من المحافظين على أن يؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام، فى إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتعقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وتقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.