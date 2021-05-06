شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 عيادات طبية لمزاولة النشاط دون ترخيص في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ثلاث عيادات غير مرخصين بمدينة قنا وتشميعهم ،وذبك بعد ورود معلومات تفيد قيامها بمزاولة النشاط دون اصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون وذلك بالتنسيق مع إدارة قنا الصحية.

وضمت اللجنة كلا من المهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي بالشئون القانونية، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد مدير إدارة الأزمات،و الدكتور محمد عماد دكتور العلاج الحر.

غلق وتشميع ٣ عيادات بقنا