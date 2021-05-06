شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالتين إيجابيتين و5 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 420 حالة، بجانب تسجيل 4 حالات شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2481 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 155 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 18حالة تحت الحجز بالمستشفيات و77 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.