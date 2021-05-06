شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المحلات التجارية والمقاهي وحظر التجمعات وغلق الشواطئ والحدائق من اليوم في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافط البحيرة أن القرار يبدأ تنفيذه من الساعة التاسعة مساء اليوم ويستمر لمدة أسبوعين وحتى يوم21 مايو2021 باستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات وكذلك خدمة التوصيل للمنازل بالمطاعم. .

وشدد اللواء هشام آمنة علي جميع رؤساء والوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات فى نطاق محافظة البحيرة على تكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة للتاكد من الإلتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى مجلس الوزراء أمس الأربعاء 5 مايو 2021.

وأشار محافظ البحيرة إلي أن أجازة عيد الفطر مدتها 5 أيام تبدأ اعتبارًا من الأربعاء 12 مايو الجارى وتستمر حتى الأحد 16 مايو، ويتم السماح بصلاة العيـد فـي المساجد التـي تُقـام بهـا صـلاة الجمعـة مع اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد «آمنة» على غلق جميع الشـواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات خـلال فترة إجـازة عيد الفطر المبارك، مع حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

وقال محافظ البحيرة أنه علي ثقة كبيرة فى وعي المواطنين مهيبًا بهم الالتزام بكافة القرارات الصادرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.