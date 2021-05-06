مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 145 ألف عداد كودي وإجراء 400 ألف معاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالي عدد الطلبات التي تم التقدم بها عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء بلغ مليونًا و٣٨٠ ألف طلب لتحويل العمل بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوحدات بلغ 2.4 مليون وحدة؛ حيث تم الانتهاء من إجراء ٤٠٠ ألف معاينة.

وأكد المصدر أن إجمالي عدد العدادات التي تم تركيبها بلغ 145 ألف عداد كودي حتى الآن.

وأصدرت مؤخرًا الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا إحصائيًّا خاصًّا بنسب تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية، والتي يتم التقديم عليها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرًا إلى أن التقرير يوضح أعداد العدادات التي تم الانتهاء من تركيبها كل أسبوع على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وحسب التقرير، احتلت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء المرتبة الأولى على مستوى شركات توزيع الكهرباء؛ حيث قامت الشركة رغم التحديات التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا بتركيب ٣٥٥٢ عدادًا كوديًّا خلال سبعة أيام فقط.

واحتلت شركة القناة لتوزيع الكهرباء المرتبة الثانية بعد أن قامت بالانتهاء من تركيب ٣ آلاف عداد كودي في نفس الأسبوع، بينما احتلت المركز الثالث شركات جنوب الدلتا، وتليها شركات الإسكندرية والبحيرة ومصر العليا بتركيب من ١٥٠٠- ١٠٠٠ عداد كودي، في حين احتلت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ترتيبًا متأخرًا في التقرير الإحصائي الأخير.