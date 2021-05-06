شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع منظومة العمل بمركز تلقي لقاح كورونا بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، منظومة العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمركز الطبي بالخارجة يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث أشارت إلى زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصل عددها إلى ٤ مراكز بعد إضافة المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة لمنظومة تطعيم المواطنين.

ووجهت بزيادة أعداد المقاعد ووسائل التهوية اللازمة بأماكن إنتظار المواطنين وزيادة أعداد مقدمي الخدمة لتقليل مدة الإنتظار، وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين بالإجراءات الإحترازية خلال عملية التطعيم للحد من إنتشار الفيروس .

كما أكدت على التنسيق للبدء في دفع فرق متنقلة من المتطوعين للتسجيل للمواطنين بالقري والمناطق النائية وتوفير اللقاح بأقرب مواقع تتوافر بها شروط التخزين الجيد للقاح، للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم من مشقة الإنتقال إلى مراكز تلقي اللقاح بالمدن.

ونهيب بجميع المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من إنتشار الفيروس والوقاية من الأعراض الشديدة للإصابة ومراعاة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة.

يأتي ذلك استجابة لشكوي بعض المواطنين من بطئ منظومة العمل بمراكز تلقي اللقاح وعدم وجود أماكن إنتظار مجهزة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ببحث وحل الشكوى الواردة.