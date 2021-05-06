شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد البحوث الفلكية: 9 مايو موعد اقتراب الصاروخ الصينى من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك أكثر من سيناريو لسقوط الصاروخ الصينى، على الأرض، موضحاً أنه من المتوقع أن يقترب من الأرض يوم 9 مايو، وعليه فهناك احتمال كبير أن تجرى السيطرة عليه من قبل الجانب الصنيى.

وأضاف "القاضى"، خلال لقاء لها عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتمال الثانى أنه لا يتم السيطرة عليه ويخترق الغلاق الجوى ويتحطم ولكن يظل خطره قائم حال سقوطه على منطقة بها كتلة سكانية.

وأشار"القاضى"، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مؤكداً أنه يصعب رؤيته بالعين المجردة لأنه جسم معتم ولكن يرى بالتلسكوبات المتخصصة.

وكانت حذرت الحكومة الأمريكية من أن صاروخ Long March 5B الصينى، الذي خرج عن السيطرة ويبلغ وزنه 21 طنا، من المتوقع أن يعود إلى الأرض يوم السبت الموافق 8 مايو، وربما يصيب منطقة مأهولة، وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع عن تاريخ عودته المتوقعة إلى الغلاف الجوي للأرض، لكنه قال إن نقطة دخوله الدقيقة لا يمكن تحديدها حاليًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف المتحدث أنه يتم نشر تحديثات يومية لموقعه على Space Track، وستقدم الحكومة معلومات إضافية عندما تصبح متاحة.

اكتشفت متتبعات الأقمار الصناعية الأخرى أيضًا جسم الصاروخ الذي يبلغ طوله 100 قدم وعرضه 16 قدمًا، والمعروف الآن باسم "2021-035B"، ويسير بسرعة تزيد عن أربعة أميال في الثانية، وهى سرعة كافية للدوران حول الأرض في أقل من ساعتين.