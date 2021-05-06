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الصحة: تشغيل تجريبى لمركز لقاحات أرض المعارض بطاقة 96 عيادة

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، التشغيل التجريبى لمركز لقاحات بأرض المعارض بطاقة 96 عيادة للحصول علي اللقاح.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع، إنه سيتم البدء في التشغيل التجريبى لمركز لقاحات أرض المعارض من اليوم الخميس مشيرا إلي أنه يشمل 96 عيادة ويستقبل 10 آلاف مواطن يوميا .

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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