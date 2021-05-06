شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 رمضان بـ 78 مدينة في مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت العامة للمساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة للمسلمين عن يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 االموافق اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان في 78 مدينة موزعة على محافظات مصر، ويشمل الجدول موعد شروق الشمس بجانب مواعيد صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب وأخيرًا العشاء.

ويبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة بشكل كبير على محرك بحث جوجل خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصًا مواعيد الصلاة المرتبطة بموعد الصيام وهي موعد السحور وأيضًا موعد الإفطار، أو موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب، وكذلك مواعيد الصلوات الأخري.

ونشر موقع دار الافتاء المصرية مواعيد الصلاة نقلاً عن موقع هيئة المساحة المصرية متضمنًا مواعيد الأذان عن اليوم 23 من أيام شهر رمضان المبارك، والموافق يوم الخميس 6 مايو 2021 في 78 مدينة مصرية.

وننقل مواعيد الأذان للصلوات الخمس المفروضة على المسلمين وموعد شروق الشمس عن موقع دار الافتاء المصرية فى المدن المصرية والعواصم العربية كما يلي:

مواعيد الصلاة فى مصر يوم 23 رمضان 2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد شروق الشمس موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:11 03:31 05:08 11:51 03:29 06:36 08:01 الإسكندرية 03:13 03:33 05:11 11:57 03:36 06:43 08:10 طنطــا 03:03 03:23 05:02 11:47 03:26 06:34 08:01 المنصورة 03:06 03:26 05:03 11:46 03:23 06:30 07:56 الزقـازيق 02:58 03:18 04:56 11:41 03:20 06:27 07:54 أسيوط 03:07 03:27 05:01 11:42 03:16 06:23 07:47 سوهاج 03:11 03:31 05:09 11:55 03:33 06:41 08:08 بني سويف 03:10 03:30 05:08 11:53 03:31 06:38 08:05 المنـيـا 03:08 03:28 05:06 11:51 03:30 06:37 08:04 قنا 03:09 03:29 05:06 11:51 03:28 06:36 08:02 أسوان 03:15 03:35 05:11 11:53 03:29 06:36 08:01 مطروح 03:15 03:35 05:10 11:52 03:28 06:35 07:59 الغردقة 03:19 03:39 05:13 11:54 03:27 06:35 07:58 الخارجـة 03:20 03:40 05:13 11:52 03:24 06:31 07:54 الإسماعيلية 03:20 03:40 05:12 11:50 03:20 06:28 07:50 دمياط 03:17 03:37 05:08 11:46 03:16 06:24 07:45 السلوم 03:21 03:41 05:11 11:45 03:10 06:19 07:39 نويـبع 03:23 03:43 05:22 12:08 03:47 06:54 08:21 حلايــب 03:09 03:29 05:02 11:41 03:13 06:21 07:43 شرم الشيخ 03:28 03:48 05:19 11:56 03:24 06:32 07:53 الفـيــوم 03:06 03:26 05:03 11:48 03:25 06:33 07:59 06-أكتوبر 03:05 03:25 05:03 11:49 03:29 06:36 08:03 كفر الشيخ 03:31 03:51 05:30 12:16 03:55 07:03 08:30 الحامول 03:01 03:21 04:56 11:38 03:13 06:21 07:45 بلطيم 03:11 03:31 04:58 11:30 02:52 06:02 07:20 طابا 03:06 03:26 04:59 11:39 03:12 06:20 07:43 راس سدر 03:13 03:33 05:09 11:53 03:30 06:37 08:02 الطور 03:09 03:29 05:07 11:53 03:32 06:39 08:06 دهب 03:08 03:28 05:06 11:52 03:31 06:38 08:06 ابوزنيمة 03:08 03:28 05:06 11:52 03:31 06:39 08:06 راس غارب 03:01 03:21 04:56 11:39 03:15 06:22 07:47 القصير 03:07 03:27 05:03 11:46 03:22 06:29 07:55 برنيس 03:05 03:25 05:00 11:41 03:15 06:23 07:47 سفاجة 03:03 03:23 04:57 11:39 03:13 06:20 07:44 مرسى علم 03:07 03:27 05:02 11:44 03:19 06:27 07:51 شلاتين 03:08 03:28 05:02 11:43 03:17 06:25 07:48 سيدى برانى 03:11 03:31 05:02 11:39 03:09 06:17 07:38 الضبعة 03:12 03:32 05:01 11:35 03:00 06:09 07:28 العلمين 03:10 03:30 05:02 11:41 03:12 06:20 07:42 واحة سيوة 03:11 03:31 05:01 11:37 03:05 06:13 07:34 موط (الداخلة ) 03:13 03:33 05:01 11:34 02:58 06:08 07:26 الفرافرة 03:27 03:47 05:26 12:13 03:53 07:00 08:28 البويطى 03:20 03:40 05:17 12:03 03:41 06:49 08:16 باريس 03:18 03:38 05:16 12:01 03:39 06:46 08:13 المحلة الكبري 03:37 03:57 05:32 12:14 03:50 06:57 08:22 الحمام 03:34 03:54 05:24 12:01 03:29 06:38 07:59 نجع حمادى 03:33 03:53 05:26 12:05 03:36 06:44 08:06 بورسعيـد 03:26 03:46 05:20 12:01 03:35 06:42 08:06 السـويس 03:30 03:50 05:20 11:55 03:21 06:30 07:50 العريـش 03:10 03:30 05:07 11:53 03:31 06:39 08:05 الطور 03:10 03:30 05:08 11:53 03:31 06:38 08:05 دمنـهـور 03:19 03:39 05:10 11:48 03:17 06:25 07:47 ادفو 03:12 03:32 05:08 11:51 03:28 06:35 08:00 اسنا 03:13 03:33 05:10 11:55 03:32 06:39 08:06 الأقصر 03:08 03:28 05:05 11:50 03:28 06:35 08:01 القاهرة الجديدة 03:08 03:28 05:05 11:49 03:27 06:34 08:00 توشكى 03:10 03:30 05:07 11:50 03:27 06:34 08:00 الدلنجات 03:10 03:30 05:07 11:51 03:28 06:35 08:01 كاترين 03:17 03:37 05:11 11:53 03:28 06:35 07:59 السادات 03:09 03:29 05:07 11:53 03:33 06:40 08:07 الصالحية الجديدة 03:07 03:27 05:04 11:49 03:27 06:34 08:01 العاشر من رمضان 03:18 03:38 05:15 11:58 03:36 06:43 08:09 العاصمة الادارية الجديدة 03:11 03:31 05:05 11:46 03:20 06:28 07:52 العبور 03:01 03:21 04:59 11:45 03:23 06:30 07:57 الفشن الجديدة 03:07 03:27 05:05 11:50 03:29 06:36 08:03 المنصورة الجديدة 03:31 03:51 05:19 11:52 03:15 06:25 07:43 النوبارية الجديدة 03:06 03:26 05:03 11:47 03:24 06:31 07:57 بدر 02:55 03:15 04:54 11:40 03:19 06:26 07:54 بنى مزار الجديدة 03:10 03:30 05:08 11:54 03:33 06:40 08:07 بورسعيد الجديدة سلام 03:10 03:30 05:06 11:50 03:27 06:34 08:00 بئر العبدالجديدة 03:25 03:45 05:13 11:45 03:08 06:18 07:37 توشكى الجديدة 03:06 03:26 05:03 11:48 03:26 06:33 08:00 حدائق العاصمة 03:19 03:39 05:09 11:45 03:13 06:21 07:42 رشيد الجديدة 03:18 03:38 05:09 11:46 03:15 06:23 07:44 رفح الجديدة 03:20 03:40 05:10 11:46 03:14 06:23 07:44 سفنكس الجديدة 03:11 03:31 05:07 11:51 03:28 06:35 08:01 شرق العوينات 03:12 03:32 05:09 11:54 03:33 06:40 08:07 غرب النوبارية 03:30 03:50 05:18 11:51 03:14 06:24 07:42

جدول مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الخميس 6-5-2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء ابوظبى 04:14 05:44 12:19 03:46 06:55 08:14 الدوحة 03:24 04:54 11:30 02:59 06:07 07:28 الرياض 03:45 05:15 11:50 03:17 06:25 07:45 المدينة المنورة 04:13 05:43 12:18 03:45 06:53 08:13 المنامة 03:25 04:57 11:34 03:04 06:12 07:34 دبى 04:09 05:39 12:15 03:43 06:52 08:12 مسقط 04:03 05:29 12:02 03:27 06:36 07:55