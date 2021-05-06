شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل لأعمال بليغ حمدي في أوبرا دمنهور مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة التشيكلية ايمان مكاوي، رئيس مسرح دار أوبرا دمنهور، إنه تم إلغاء حفل أعمال بليغ حمدي المقرر عقده مساء الليلة، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لفيروس كورونا الأخيرة.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، أعلنت عن إقامة حفلاً ضمن ليالي رمضان مساء اليوم الخميس 6 مايو لإحياء ذكري الفنان بليغ حمدي وذلك تحت عنوان «من أعمال بليغ حمدي» ضمن سهرات رمضان على مسرح أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة.

وكان من المقرر أن تحيى الحفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وتقدم خلالها عددًا من أعمال الفنان الراحل بليغ حمدي.

وكان برنامج الحفل يتضمن الذي يستضيفه أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة ابتهال «مولاى إنى بباك» والذي يعد من أبزر الأعمال التي جمعت بين بليغ حمدى والشيخ النقشبندي.

وكان من المفترض أن يتضمن برنامج الأمسية الرمضانية أيضًا عزفًا موسيقىًا لأغنية جانا الهوى وتقدمها صولو قانون عفاف شكرى.

وكان من المفترض أن يقوم بالغناء في الحفل الفنان محمد الخولي بأغنيتى «الهوى هوايا و‏حاول تفتكرنى»، والفنانة شروق شريف وتقدم أغنيتي «حكايتي مع الزمان، وخليك هنا خليك»، والفنانة شمس ابراهيم وتقدم أغنيات ‏«معلش النوبة دى، ووحدى قاعدة في البيت، وردوا السلام»، والفنان ياسر سليمان يغني «طاير ياهوى، وميتى أشوفك، وعدوية»، إلى جانب ابتهال «مولاي إني ببابك»، ويتم اختتام الحفل بأغنية «يا حبيبتى يا مصر» من أداء المجموعة.