شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: قرار الإغلاق لا يطبق على الشواطئ الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم الالتزام بقرار ارتداء الكمامة.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عدم الالتزام بارتداء الكمامة أمر غريب، لو كانت تباع بسعر مرتفع، أو لا تتوافر، لم نكن نتردد عن التزام العذر»، مشيرا إلى توقيع غرامة على ما يقرب من 1.7 مليون مواطن بسبب عدم ارتداء الكمامة.

وناشد المواطنين بقضاء كافة احتياجاتهم من الأسواق على مدار اليوم وقبل الساعة التاسعة مساء منعا للتكدس.

وحول ضوابط صلاة العيد قال سعد: «ستقام بنفس ضوابط صلاة الجمعة في المساجد الكبرى وليس في الساحات»، متوقعا توقف المطاعم داخل المراكز التعليمية عن تقديم التوصيل للمنازل بعد التاسعة مساء كونها ستغلق مع المراكز في الوقت ذاته.

وأشار إلى أنه من المتوقع استلام 1.7 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا خلال يومين من تحالف جافي، إضافة إلى 1.7 مليون آخرين نهاية مايو، ومليون جرعة لقاح سينوفارم قريبا، لافتا إلى أن مصر ستصنع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك نهاية يونيو، في إطار التعاون بين فاكسيرا وسينوفاك.

ولفت إلى أن قرارات إغلاق الشواطئ العامة لن تطبق عن الشواطئ الخاص، كونها تخدم أعداد محددة بإشراف من وزارة السياحة.