شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد عن احتجازه في مطار القاهرة: «سددت كل اللي عليّ.. ومعايا مليار جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أشرف السعد إنه وصل مطار القاهرة منذ نحو 4 ساعات بعد أكثر من 26 عاما من ترك مصر واستقراراه في بريطانيا.

وأضاف السعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه رغم سفره خارج البلاد إلا أنه لم يتركها بقلبه.

وأشار إلى أن حاليا محتجز في مطار القاهرة وعلم أن هناك مشاكل قانونية وأحكام قضائية ضده لكن لا يعرف تفاصيلها.

وأكد رجل الأعمال أنه سدد جميع الأموال للمواطنين وليس عليه أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر أموال تفوق المليار جنيه، على حد قوله.