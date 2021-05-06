شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة شهب "ايتا الدالويات 2021" فجر اليوم وتمطر سماء مصر ب 60 شهاب بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل شهب ايتا الدالويات ذروة تساقطها هذا العام فجر اليوم الخميس 6 مايو بسماء مصر والوطن العربى بالتزامن مع أواخر شهر رمضان المبارك.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب إيتا الدالويات تنشط سنوياً فى الفترة من 19 أبريل إلى 28 مايو وهى من الشهب القادرة على إنتاج ما يصل إلى 60 شهاب بالساعة، ومعظم نشاطها يكون فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية، أما بالنصف الشمالى يمكن أن يصل إلى حوالى 30 شهاب بالساعة فى المتوسط وذلك لأن نجوم " الدلو " التى تنطلق هذه الشهب من أمامها ظاهريا لا ترتفع عاليا فى النصف الشمالى لكوكبنا.

وتنشأ زخات الشهب السنوية عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر الحطام الغبارى المتناثر على طول مدارات المذنبات فى المجمل، ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لذلك الحطام الغبارى عبر النظام الشمسى وتحديد مصدرها، وفى حالة شهب إيتا الدالويات فإن المصدر هو مذنب هالي.

وبشكل عام أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب فى الساعات قبل ظهور ضوء الفجر بمراقبة الافق الجنوبى الشرقى وفى العادة يكون الرصد من موقع مظلم بعيدا عن التلوث الضوئى للمدن (ليس من البيت) والقمر لن يكون له تأثير كبير على شهب ايتا الدالويات هذا العام، ولن يحتاج الراصد لمعرفة من أين تنطلق الشهب لانها سوف تندفع عبر السماء أمام عدة مجموعات نجمية وليس فقط مجموعه نجوم الدلو .

جدير بالذكر أن سبب تسمية هذه الشهب "إيتا الدالويات" لأنها تنطلق ظاهرياً بالقرب من النجم الخافت "إيتا الدلو" ولكن لا توجد علاقة بين النجم والشهب، فذلك النجم يبعد عنا مسافة 170 سنه ضوئية وهى تعادل تريليونات الأميال فى حين أن الشهب تضىء على إرتفاع يتراوح بين 70 الى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.