"السر في العامل".. ليلة سقوط عصابة السطو على مزرعة ماشية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين بالسطو على مزرعة ماشية في الغربية.

تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من عامل بمزرعة ماشية بدائرة المركز، وأفاد بأنه حال تواجده بالمزرعة فوجىء بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب وقيدوه بقطعة قماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية باستخدام سيارة نقل.

توصلت جهود وتحريات فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية، إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص، مُقيمين بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة، وقيامهم باستقلال السيارة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.