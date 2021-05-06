تضامن النواب توافق على موازنة القومي للإسكان والطفولة والأمومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن و الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بإجمالي 51 مليون جنيه مقابل 46.3 مليون جنية خلال العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك بزيادة قدرها 4.7 مليون جنيه.

ووافقت اللجنة على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2021/2022 والبالغ جملتها 59 مليون و 946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام المالى الجارى 2021/2020.

يأتي ذلك بعد تأييد اللجنة البرلمانية لدور المجلس القومي، حيث أكد النائب طلعت عبد القوي عضو اللجنة، الأهمية الكبرى للمجلس والذي كان له انجازات محترمة الفترة الماضية فى مقدمتها الحملة الكبيرة مع المجلس القومي للمرأة للقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وهو أمر يحسب للمجلسين، وكُلل ذلك بخروج التعديل التشريعي لتغليظ عقوبة الختان من مجلس النوا

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية المجلس القومي للسكان خاصة وأنه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية محل النقاش على طاولة اللجنة لتمكين المجلس من أداء مهامه.

وأضاف القصبي إن القيادة السياسية تفاجئنا بمشاريع عملاقة على مستوى عالمي اعتزاز بالدولة المصرية، ونجد أنه رغم الأزمات المحيطة والتحديات المختلفة فلا يخلو يوم دون افتتاح مشروعات عملاقة، لكن تأتي لتجد لتسمع بعض المواطنين ليقول لك "انا فين"، وأقول إن الإجابة هنا لدى "القومي للسكان" لاسيما وأن كل معدلات التنمية تلتهمها الزيادة السكانية مما يؤثر على نصيب الفرد.

وأوضح القصبي، " هذه القضية تقتضي وقفة جادة، ونسعى تشريعيا لتمكين المجلس من أداء مهامه ولدينا قانونين في طور المناقشة بهدف منحه الاستقلالية ومنحه صلاحيات تمكنه من أداء مهمته الجليلة".

و قال رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، " إذا كنا لسبب أو آخر كنا نرفض الموازنة خلال السنوات الماضية، فليس لخلاف مع المسؤولين بينما في مقدمة الأسباب أن المجلس لن يتمكن من أداء مهمته لكونه تحت سيطرة وزارة الصحة مما جعله مغلول اليد".

وشدد القصبي، على إيمان اللجنة بأن هذه القضية ليست معنية بها جهة بعينها إنما لدينا إيمان في جهة بعينها بل هي قضية مجتمعية،معني بها كافة الوزارات والمؤسسات الدينية والإعلامية.

شدد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب على أهمية دعم المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

وأشار، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم“غير طبيعية” فهي مجموع سكان 3 دول عربية لافتا إلى أن هذه الزيادة تمثل عبء على كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.

و تابع " القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 مليون تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: "ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".