تعديل حجز الشقق ومتابعة الاستعلام.. 8 خدمات إلكترونية لحاجزي الإسكان الاجتماعي (خطوات وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأربعاء، تلقي طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

خدمة التحويل للحاجزين يتم الاستفادة منها بشكل إلكتروني، للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء)، وحاجزي الإعلان التاسع والإعلان الحادي عشر والإعلان الثاني عشر والإعلان الثالث عشر، وحاجزي الإسكان القومي من 2005 : 2009، وحاجزي النقابات "محدودي الدخل".

ومع بدء الاستفادة من هذه الخدمة والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري، أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني من خلال موقع الصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg)، والتي جاءت على النحو التالي:

1- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، يشترط الاستفادة من هذه الخدمة، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني(اضغط هنا) وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

ويتم الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء، واختيار مركز خدمة المواطنين، ثم التسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار بعد ذلك قسم طلبات، ثم اختيار طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

وبعد ذلك يتم اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات، وتحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخلة، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار، واختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه، ويمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

2- طلب تعديل من دور إلى دور أرض، على أن تكون الخدمة خاصة بالحالات المرضية فقط.

3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4- طلب تعديل المدينة طبقًا لاستمارة الحجز.

5- طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

6- تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

7- طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

8- خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، ويمكن الاستفادة من هنا.

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit

ومن المقرر أن يتوسع الصندوق خلال الفترة المقبلة في تقديم الخدمات الإلكترونية والتي ستشمل طلب تغيير جهة التمويل، وطلب تقديم تظلم على نتيجة الاستعلام الميداني.

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