أبرزها الأسماك و الأورمان والحيوان.. إغلاق جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بدءا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من غد الخميس، ولمدة أسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أصدر القصير توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس، مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدمي ومتلقي الخدمة.